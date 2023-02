Cosa ci aspetta oggi, 5 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi buttate all’aria tutti i piani fatti e vivete all’avventura. Fate solo ciò che vi va, senza regole e imposizioni!

Toro: Le decisioni coraggiose che avete preso in passato si confermano come le più giuste per voi. Continuate così!

Gemelli: Proprio chi non vi aspettavate vi delude nel profondo. Restarci male è giusto ma se non ne vale la pena...

Cancro: Vi ricordate ancora che aspetto ha il tempo libero? Oggi è finalmente la giornata perfetta per ricordarlo.

Leone: Cercare di primeggiare a tutti i costi non è il modo migliore per farsi nuovi amici. Rallentate un po’ per una volta...

Vergine: Il lavoro ultimamente non vi dà respiro. Cercate di non dimenticare anche gli hobby che vi rilassano.

Bilancia: Siete impareggiabili nel far sentire gli altri a proprio agio: occhio solo a non farvi mettere i piedi in testa.

Scorpione: Anche le questioni più noiose e spinose, se affrontate in coppia o in famiglia, risultano di fatto più gestibili.

Sagittario: L’ansia può essere una cattiva consigliera. Meglio fare un respiro profondo e temporeggiare.

Capricorno: L’invidia non vi si addice. Cercate piuttosto di trovare degli spunti per migliorarvi ogni giorno.

Acquario: Datevi alla pazza gioia e organizzate una cenetta tra amici: musica, aperitivo e tante risate in compagnia!

Pesci: Non lasciate che il vostro cattivo umore rovini la giornata di oggi. Una passeggiata può fare miracoli.

