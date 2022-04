Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Se alcune persone vi deludono, forse è il caso di smetterla di rincorrerle. Magari così si accorgeranno di ferirvi.

Toro: A volte vi sembra di aver perso la speranza, eppure caparbietà e buon cuore che possedete daranno sicuramente buoni frutti.

Gemelli: È meglio tenere a mente questo consiglio: mai rimandare qualcosa che potreste fare subito, che vi serva da lezione.

Cancro: Si sa, siete lunatici e cambiate spesso umore, ma quando il vostro entusiasmo esplode, riuscite a contagiare tutti.

Leone: Forse è il caso di imparare a prendere con più leggerezza alcune discussioni, non fissatevi troppo sulle parole!

Vergine: Altruisti e aperti al confronto, è proprio dagli altri che potete cogliere spunti interessanti per crescere e migliorare.

Bilancia: Avete voglia di partire ma non trovate un compagno di avventure: vedrete che anche da soli il viaggio può essere speciale...

Scorpione: Inutile portare a galla ricordi che appartengono al passato. Ora avete l’occasione di essere le persone che desiderate.

Sagittario: Se volete conoscere nuove persone, dovete imparare a mettervi in gioco mostrando un nuovo lato del carattere.

Capricorno: Non è un periodo favorevole per fare progetti. Meglio pensare al presente e ai piccoli traguardi quotidiani.

Acquario: Vi piace mostrare il vostro lato più seducente e non temete giudizi. Attenti, però, a non far passare il messaggio sbagliato...

Pesci: Lo stress vi gioca brutti scherzi e qualcuno in famiglia sembra non capire che avete bisogno di maggiore serenità.

