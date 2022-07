Cosa ci aspetta oggi, 4 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Combattere contro le proprie insicurezze significa mettersi in gioco senza paura del cambiamento: credeteci!

Toro – Oggi dovreste essere fieri del vostro coraggio, vi porterà a raggiungere obiettivi che consideravate impossibili.

Gemelli – Difficile vedervi rispondere con fermezza a una provocazione. È tempo di reagire e dimostrare forza a chi vi reputa deboli.

Cancro – Prima di dare colpe, dovreste farvi un esame di coscienza perché anche in buona fede potreste aver commesso un errore.

Leone – Avreste bisogno di qualcuno che capisca al volo le vostre preoccupazioni. Apritevi però al confronto.

Vergine – Per sentirvi più vicini a chi vi manca fate qualcosa che vi rende felici e pensate intensamente a quella persona.

Bilancia – Avete la capacità di trasformare piccolezze in problemi. Non sarà forse il caso di capire la causa di questa agitazione?

Scorpione – Il partner vi propone idee originali per passare il weekend e voi le bocciate tutte. Riscoprite l’entusiasmo delle novità.

Sagittario – Apprezzate chi, pur con severità, vi pone sempre di fronte alla realtà: questi sono i veri amici e dovete fidarvi di loro.

Capricorno – Sommersi di impegni, dimenticate un principio fondamentale: la cura verso voi stessi e le persone che amate.

Acquario – Attenzione a non perdere la testa dietro facili lusinghe. Colpite gli ammiratori per i vostri ragionamenti brillanti.

Pesci – Quando le giornate sono frenetiche e credete di non farcela, ricordate che non siete supereroi e non è tutto sulle vostre spalle.

