Cosa ci aspetta oggi, 4 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La settimana inizia al meglio! Una piacevole sorpresa illuminerà la vostra giornata, facendovi restare sereni fino a sera.

Toro – Puntare i piedi è importante nel difendere i propri principi, ma non per trovare un accordo in amore! Siate pacati.

Gemelli – Dopo un weekend altalenante, oggi siete in cerca di maggiore stabilità. Rivolgetevi agli affetti più stretti.

Cancro – Buoni sì, ma non con chi è sleale nei vostri confronti. Non lasciate che una discussione sospesa vi impensierisca.

Leone – Oggi vi sentite particolarmente fieri di ciò che avete raggiunto negli ultimi mesi. E fate bene, l’impegno ha dato i frutti.

Vergine – Essere troppo puntigliosi nelle relazioni personali e lavorative appena avviate non sarà di buon auspicio: andateci piano.

Bilancia – Siete persone sensibili, e le ingiustizie non vi piacciono. Fate presente la vostra visione dei fatti senza essere maligni.

Scorpione – Oggi i familiari vi daranno un po’ di tregua: cogliete l’occasione per dedicare del tempo a voi stessi e trovare nuove energie.

Sagittario – La vostra anima in città scalpita: visto il clima primaverile, prendetevi una pausa dal caos e rifugiatevi in montagna.

Capricorno – Il vostro spirito ligio al dovere potrebbe incontrare qualche ostacolo: fate presente ai colleghi le scadenze.

Acquario – L’indipendenza non è mai troppa, e voi lo sapete bene. Se vi sentite messi in gabbia dal partner, chiarite i vostri bisogni.

Pesci – La fortuna sorride agli audaci. Se volete avere buon esito con i progetti in corso, servirà un po’ più di intraprendenza.

