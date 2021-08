Cosa ci aspetta oggi, 31 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Qualcuno sul lavoro sta cercando di giocarvi un tiro mancino per ingraziarsi il capo a vostre spese. Fate attenzione!

Toro: Avete raggiunto un grande traguardo negli ultimi tempi ma ora non vi siete seduti un po’ troppo sugli allori? Tornate operativi.

Gemelli: In questo periodo parlate più del solito, siete pieni di idee e progetti per il futuro. È bello stare in vostra presenza!

Cancro: Non avete mai mangiato così bene come in questi giorni e si vede! Vi sentite rigenerati da capo a piedi e nutriti a fondo.

Leone: Non tutto il male vien per nuocere: avete inanellato qualche delusione ma dagli errori si impara molto e voi lo sapete bene!

Vergine: Non parcheggiate i vostri sentimenti per paura di esprimerli. Sul lavoro e nella vita privata, dite sempre ciò che pensate...

Bilancia: Cosa c’è di più rigenerante di una lunga passeggiata al tramonto? I colori del crepuscolo vi fanno bene al cuore.

Scorpione: Un colpo di genio dopo l’altro, vi state facendo notare da molti! A breve potreste incorrere in grandi opportunità lavorative.

Sagittario: Invece di arrivare sempre a fine mese con l’acqua alla gola, provate a suddividere il lavoro in maniera più equa...

Capricorno: Qualcosa sta cambiando in meglio: vi sentite molto più rilassati e pronti ad affrontare ogni sfida che la vita vi porrà davanti!

Acquario: Poche parole e spazio alle azioni! Sarà questo il vostro motto per molto tempo, vi aiuterà a uscire da situazioni spinose.

Pesci: Non fatevi trascinare da paure altrui e cercate di non confondere pericoli reali con situazioni che non possono toccarvi...

