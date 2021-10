Cosa ci aspetta oggi, 30 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Sta crescendo in voi un sentimento nuovo, ma non sapete bene come agire. Optate per la naturalezza, il resto verrà...

Toro - Le amicizie vi stanno pesando, ma non è vero che siete soli. Oggi scoprirete nei vostri colleghi degli amici veri.

Gemelli - La vostra vita sembra non avere capo né coda: quando arriverà la svolta? Ma ormai dovreste esservene accorti...

Cancro - Comincia per voi un sabato all’insegna del relax. Sarà diverso da come ve lo aspettate: si riposa meglio nelle relazioni vere!

Leone - Sapete esserci per gli amici, ma a volte vi sentite tirati da troppe parti. Trovate pace, perché state dando il meglio!

Vergine - Le persone che avete attorno cambiano. Accoglietele per quello che sono. Si aprirà lo spiraglio di un bel dialogo.

Bilancia - Avete già nostalgia di quelle passeggiate sulle colline. Chissà se quel “voi stessi” tornerà. State a vedere, con fiducia!

Scorpione - Non fate caso alle paure. Occorrono docilità e pazienza per attendere che il momento si schiuda e la relazione fiorisca.

Sagittario - Non lo credete molto possibile, ma se fosse la buona volta? Valete moltissimo e oggi qualcuno ve lo dimostrerà.

Capricorno - Specchiatevi negli occhi di chi vi ascolta. Troverete un cuore inaspettatamente capiente per i vostri sogni e desideri.

Acquario - I problemi familiari non fanno sconti a nessuno. Per voi oggi è in arrivo la capacità di guardarli con consapevolezza nuova.

Pesci - Vi rimproverate che non cambiate mai, che alla fine rimanete sempre fermi sulle solite cose. Qualcuno vi contraddirà...

