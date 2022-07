Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Un eccesso di lavoro crea tensione in famiglia, ma un weekend di piena estate come questo risolverà tutto.

Toro: La curiosità verso nuovi interessi vi offrirà la chance di nuove conoscenze fuori dal solito panorama culturale.

Gemelli: Molti progetti impegnativi bollono nel calderone, ma per adesso godetevi quest’estate che entra nel vivo.

Cancro: Per non farvi la guerra da soli, mostratevi calmi agli occhi di chi vi circonda, nel lavoro come nel privato.

Leone: Se siete single questo fine settimana rappresenta l’occasione giusta per tentare quel flirt che bramate da tempo.

Vergine: Belle o brutte che siano, utilizzate sempre le esperienze accadute per vivere al meglio presente e futuro.

Bilancia: L’amore e i rapporti familiari sono attraversati da tensioni, incomprensioni. Capitene il motivo.

Scorpione: Dire addio a un’attività che non vi soddisfa più, potrebbe essere una buona idea. Vi godrete al meglio le ferie.

Sagittario: L’amore? Un pizzico di gelosia è un ottimo afrodisiaco, ma occhio alle dosi. Single ricercati e corteggiati.

Capricorno: Le bugie hanno le gambe corte, e specialmente in famiglia possono essere un’arma a doppio taglio, anche se innocue.

Acquario: Questo sabato è il giorno adatto per lasciarsi alle spalle le negatività dell’ultimo periodo. Divertitevi!

Pesci: Rallentate i ritmi sul fronte sociale. Vorreste attaccare bottone con tutti, ma è solo una certa persona che vi interessa davvero...

© Riproduzione riservata