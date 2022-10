Cosa ci aspetta oggi, 27 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Questo ottobre vi sta mettendo alla prova, eppure oggi si prospetta una giornata migliore del solito, godetevela.

Toro – Avete ferito la persona che più amate, ma non tutto è perduto. Stasera avrete la vostra occasione di redenzione.

Gemelli – Giornata confusionaria, non preoccupatevi se non va tutto come avevate previsto, succede e bisogna accettarlo!

Cancro – Giornata lenta, dosare le energie e ricaricarsi, è questo ciò di cui avete bisogno. Repentino recupero in serata!

Leone – Le vostre paranoie vi rovineranno l’ennesima giornata. Non permettetegli di avere il controllo su di voi...

Vergine – La vostra vita sta cambiando e questo vi spaventa. Concentratevi su tutte le belle novità che stanno accadendo.

Bilancia – Avete così paura che possa andare male che sabotate la vostra felicità. Ricordatevi che esistete anche voi!

Scorpione – Vi sentite incastrati in qualcosa in cui non vi riconoscete. Avete bisogno di prendervi del tempo per capirvi.

Sagittario – Troppi impegni e poco tempo per fare le cose fatte bene. Provate a stendere un piano organizzativo giornaliero.

Capricorno – Se non sapete come reagire forse è il momento di chiedere aiuto. Non significa fallire ma avere la forza di lottare!

Acquario – Forse non siete ancora davvero sicuri di quale sia la vostra strada. Che fretta c’è? A tempo debito avrete le risposte.

Pesci – L’amore vi sorride in questa giornata. Finalmente avete le vostre soddifazioni. Non date nulla per scontato però!

