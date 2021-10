Cosa ci aspetta oggi, 27 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Dovreste dedicarvi più tempo. Per una volta lasciate gli impegni e prendetevi un attimo per un dialogo di qualità.

Toro: L’eccellenza non è tutto, ve ne state accorgendo perché il troppo lavoro comincia a starvi stretto. L’amore fa questo effetto!

Gemelli: Non avreste mai detto che sarebbe nato un sentimento. Eppure ci avete pensato così tante volte che avete perso il conto...

Cancro: L’amicizia è diventata particolarmente profonda e l’ironia non vi manca. Oggi vi accorgerete di quanto state cambiando!

Leone: In questa giornata potrete trovare consolazione nei nuovi colleghi, che come voi stanno faticando un po’! Vi verrà il coraggio!

Vergine: Avete qualche rimorso per come sono andate le cose, ma nulla è irreparabile. Chiedete scusa e ricominciate.

Bilancia: Il giudizio altrui vi pesa molto. Oggi lavorateci un po’ sopra: un piccolo passo per diventare liberi sarà presto fatto.

Scorpione: I legami vi hanno sempre un po’ spaventato, anche se non ve ne rendete molto conto. Forse è ora di fare una bella follia!

Sagittario: È solo metà settimana ma oggi vi sembrerà già di essere in vacanza. Non meno lavoro, ma più sorrisi in circolo...

Capricorno: Oggi ritornerete bambini per la semplicità che vi sorprenderete ad avere. Conservatela a lungo: è la strada per la felicità...

Acquario: Sarà un giorno fatto di albe e tramonti, perché si chiuderanno alcune porte, mentre altre si spalancheranno con delicatezza...

Pesci: Pronti idealmente lo siete da tempo, ma per partire ci vuole qualcosa in più. Sicuri di aver preso tutto? Il viaggio dell’amore inizia!

