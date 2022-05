Cosa ci aspetta oggi, 26 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: In queste mattine quando vi alzate pensate a cose belle. E poi a fine giornata ricordatele ancora. Vi gioverà moltissimo.

Toro: Non lasciatevi intimidire da chi sembra avere un carattere forte e scontroso. La vostra gentilezza vincerà.

Gemelli: Non potete pretendere che le persone vi diano sempre ragione. Anche voi dovete fare i conti con gli sbagli...

Cancro: Le relazioni in famiglia non stanno funzionando bene, forse c’è qualcosa che potete fare per rendere tutto più vivibile.

Leone: Qualche ora di sport non può farvi male, anzi: l’estate è alle porte ed è il momento di farsi trovare allenati e in forma.

Vergine: Cucinare porta via tempo, eppure dà grandi soddisfazioni. Cimentatevi un po’, oggi, e godetevi queste ore di esperimenti.

Bilancia: Vi manca il profumo del sale e il vento tra i capelli in riva al mare. Forse è tempo di tornare a respirare...

Scorpione: Non accettate nessuna critica. Eppure quanto vi fa crescere riceverne? Provate per una volta ad accettarle di buon grado.

Sagittario: Non c’è sempre un colpevole. A volte le cose vanno in un modo e non potete passare la vita a cercare chi accusare.

Capricorno: Prediligete la serenità in questi giorni, vi tornerà utile per affrontare qualche piccola crepa nei rapporti.

Acquario: Non lasciatevi ingannare dal pensiero che avete rovinato tutto. Sono poche le cose irrisolvibili nella vita...

Pesci: Fate caso al momento in cui siete felici. Potreste sorprendervi e scoprire una strada per voi a portata di mano...

