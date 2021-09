Cosa ci aspetta oggi, 25 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Sentite che la vostra pazienza si sta accorciando. Cercate di mantenere la calma anche nelle situazioni più spinose.

Toro - State tenendo segreti i vostri piani per non rischiare di parlare troppo presto. A breve arriverà il momento di rivelarli...

Gemelli - Cercate di non agire troppo di istinto quando si tratta di lavoro. Meglio pianificare il più possibile per evitare imprevisti...

Cancro - Perché non organizzare un fuga romantica con il vostro partner nel week- end? Un’occasione per staccare la spina.

Leone - Siete in cerca di nuovi stimoli nella vostra vita privata e lavorativa. Circondatevi di persone che vi ispirino creatività.

Vergine - Per allontanare il malumore, perché non organizzate una buona sessione di relax con divano e gelato? Aiuta il cuore.

Bilancia - Qualcuno vi ha attaccato duramente e voi avete risposto con un atteggiamento equilibrato. Potete ritenervi soddisfatti!

Scorpione - Lasciate il passato nel passato. Non ha senso riportare alla luce i sentimenti che credevate oramai del tutto sopiti.

Sagittario - Qualche tensione con il partner non vi fa dormire sonni tranquilli. Mettete da parte l’orgoglio e parlatene di persona...

Capricorno - Non voltate le spalle a chi, in passato, c’è sempre stato per voi. Offritegli tutto l’aiuto che siete in grado di garantire.

Acquario - Avete bisogno di passare un po’ di tempo all’aria aperta, in mezzo alla natura. Una passeggiata vi rigenera ogni volta.

Pesci - Se non siete convinti che i vostri sentimenti siano autentici non date false speranze alla persona che vi sta accanto...

© Riproduzione riservata