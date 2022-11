Che giornata sarà? Ecco cosa dice lo Zodiaco.

Ariete: Un venerdì di fine novembre che non sembra promettere granché. Lasciatevi stupire da piccolezze.

Toro: Largo ai sentimenti per voi in questo giorno autunnale. Le nuvole scompariranno dall’anima per un ben po’...

Gemelli: Il vostro umore non è dei migliori, oggi regalatevi un momento di relax per ritrovare la serenità.

Cancro: Il vostro sforzo di fare le cose per bene a volte non viene riconosciuto. Forse potreste esprimervi di più...

Leone: Avete aspettato a lungo questa occasione e ora non vi sembra così importante. Capirete meglio più avanti...

Vergine: Al lavoro siete cresciuti moltissimo, dovete essere orgogliosi dei vostri passi avanti. Soddisfazioni in arrivo!

Bilancia: Vi aspetta un weekend bello pieno e l’impressione è quella di soffocare. Una cosa alla volta!

Scorpione: Non siate troppo severi con voi stessi, state facendo del vostro meglio per stare a galla nel trambusto.

Sagittario: Possibile che siate finiti in questa situazione? Eppure avete l’opportunità di crescere e cambiare...

Capricorno: Da un po’ di tempo avete l’impressione che le cose non vadano. Forse è questione di sguardo...

Acquario: Bando alle paure. La vita è una e gioca dalla vostra parte. Fidatevi e buttatevi nella mischia di chi sogna in grande!

Pesci: Non vi è facile parlare e spiegare le vostre motivazioni a chi vi sta intorno. Potete fare un tentativo oggi...

© Riproduzione riservata