Cosa ci aspetta oggi, 25 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La vostra visione del mondo è oculata e precisa, ma attenzione a non rinchiudervi nella bolla della vostra sicurezza.

Toro – Trovare persone di cui potervi fidare non è impossibile. Magari cercate tra coloro a cui avete prestato poca attenzione.

Gemelli – Superate con il sorriso un piccolo conflitto emotivo che vi ha causato qualche malumore nei giorni passati.

Cancro – Non avete ricevuto l’elogio che vi aspettavate, ma potete comunque essere soddisfatti del percorso che avete intrapreso.

Leone – Un nuovo interesse o una conoscenza imprevista riaccendono in voi l’entusiasmo per la vita che si era assopito.

Vergine – Dare fiducia al partner è un grande atto d’amore che siete sempre disposti a compiere. Ma non permettetegli di approfittarne.

Bilancia – L’immaginazione e la fantasia sono le armi migliori per affrontare quelle situazioni in cui le conoscenze pratiche non bastano.

Scorpione – Dimostrate il vostro buon cuore ogni giorno di più, assumendovi responsabilità che non vi spettano per aiutare gli amici.

Sagittario – Se vi trovate di fronte a una porta sbarrata, avete due soluzioni possibili: buttarla giù di forza o cambiare direzione.

Capricorno – L’improvvisazione non è il vostro forte, ma dovrete farne uso in un’occasione imprevista che metterà a repentaglio i vostri piani.

Acquario – Se volete centrare l’obiettivo che vi siete prefissati dovete essere lucidi ma rilassati. Perciò eliminate le emozioni negative.

Pesci – Vi sentite meno scontrosi del solito. Godetevi questo stato di ritrovata serenità, almeno fino al prossimo raptus nervoso.

