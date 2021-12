La giornata di oggi, segno per segno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’atmosfera natalizia vi elettrizza e il coraggio oggi non manca: assecondate l’impulso dei grandi gesti, andrà bene.

Toro: Cocciuti fino all’ultimo. Rispettate le volontà altrui ed evitate gli scontri almeno oggi, avrete poi modo di far valere le vostre idee.

Gemelli: Tenete a bada la vostra curiosità e mettetevi l’anima in pace: i regali si apriranno tutti assieme, quindi evitate di sbirciare.

Cancro: Il tempo in famiglia vi rigenererà e vi ripagherà per il duro lavoro che avete svolto in questi lunghi e difficili mesi in ufficio.

Leone: La manualità non è proprio nelle vostre corde, ma cercate di impacchettare bene i pensieri per le persone più speciali.

Vergine:Puntigliosi come siete, non potevate preparare una tavola più raffinata di quella che avete realizzato. Ora deliziate gli ospiti.

Bilancia: È Natale! Potete finalmente lasciarvi andare al più stucchevole romanticismo, oggi nessuno avrà diritto di rimproverarvi.

Scorpione: Dimenticate il materialismo, i regali ricevuti sono sempre belli, soprattutto se fatti dalle persone speciali che vi circondano.

Sagittario: D’accordo, non vi piacciono baci e abbracci da sconosciuti, ma portate pazienza. Presto avrete del tempo tutto per voi.

Capricorno: Oggi si scioglierà anche il vostro cuore. Non abbiate paura, a Natale nessuno potrà ferirvi. Godetevi il tempo passato in famiglia.

Acquario: Siete dei solitari, si sa, ma almeno oggi rimandate i vostri singolari impegni per dedicarvi alla cura del partner che avete scelto.

Pesci: Attenzione alla digestione! Siete piuttosto sensibili, tenete quindi a bada il vostro animo goloso anche di fronte al banchetto.

