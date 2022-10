Cosa ci aspetta oggi, 24 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Tenete molto alle persone che vi stanno accanto e oggi avrete modo di dimostrarlo a più di qualcuno, con dolcezza.

Toro – Vi aspetta una giornata sorprendente in amore. Un’amicizia diventerà qualcosa di più lasciandovi senza parole.

Gemelli – Le pressioni sono forti ma voi avete un’innata capacità di resistenza. Non lasciatevi sopraffare dalle difficoltà!

Cancro – Si aprono nuovi sbocchi nella vostra carriera. Avete finalmente la possibilità di prendervi delle responsabilità.

Leone – Avete un forte ascendente sul prossimo che potete sfruttare a vostro vantaggio. La strada è in discesa ma state attenti.

Vergine – Giornata ideale per dedicarvi al fitness, prendetevi cura di voi, non solo del vostro corpo ma anche della mente!

Bilancia – Vorreste imbarcarvi in un progetto ambizioso ma non ne avete il coraggio, è arrivato il momento di dare fiducia a voi stessi.

Scorpione – Come nella carriera così in amore si prospetta qualche turbolenza. Non perdete la rotta e mirate al sereno, non è lontano.

Sagittario – Testa alta e sguardo sicuro, non abbiate paura di dimostrare agli altri chi siete e quanto valete, voi e il vostro lavoro!

Capricorno – Calma e pazienza saranno le vostre fedeli compagne in questa giornata. Vi aiuteranno a fronteggiare le tensioni.

Acquario – Qualcuno irromperà nella vostra vita andando a sconvolgere il vostro equilibrio quotidiano. A volte però non fa male.

Pesci – Tenteranno di dissuadervi dalle vostre idee ma voi non cedete! Dovete fidarvi del vostro istinto e inseguire le passioni.

