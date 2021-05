Cosa ci aspetta oggi, 24 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Oggi l’umore è un po’ altalenante, ma con buona volontà arriverà una soddisfazione importante al lavoro.

Toro – Ciò che volete ora è un rapporto amoroso franco e sincero. Anche perché l’alternativa è la gelosia dentro la coppia.

Gemelli – Vi sentite stanchi, insofferenti e insoddisfatti, ma avete buoni amici con cui sfogarvi. Vedrete che starete meglio.

Cancro – Il momento è per voi particolarmente favorevole, e le occasioni per incontri piacevoli non mancheranno, vedrete!

Leone – Vi siete posti degli obiettivi importanti, e siete quindi disposti ad uno sforzo supplementare. Non mollate.

Vergine – I vostri progetti di vita iniziano a prendere forma. La direzione intrapresa è quella giusta, ora va solo seguita a dovere.

Bilancia – Forse è il momento di dare uno scossone al rapporto di coppia. Ok il relax, ma annoiarsi non è mai una buona idea.

Scorpione – Vi piace stare per i fatti vostri, e ci può stare. Ma ricordate che in famiglia qualcuno può sempre avere bisogno di voi.

Sagittario – L’umore sul lavoro e con gli amici è effervescente, un po’ meno con il partner. Ma anche la tranquillità va apprezzata, ricordatelo!

Capricorno – A volte il pessimismo vi prende alla sprovvista, ma con forza e determinazione potete uscirne tranquillamente.

Acquario – La calma piatta dell’ultimo periodo vi ha stancati. È ora di mettersi in gioco seriamente in ambito sentimentale.

Pesci – Mostratevi affidabili sul lavoro, un atteggiamento che vi procurerà soddisfazioni e considerazione.

