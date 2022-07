Cosa ci aspetta oggi, 24 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Un certo conoscente tende ad approfittarsi un po’ troppo della vostra pazienza, è il momento di farglielo capire.

Toro: Finalmente potete godervi una domenica all’insegna dell’ozio. Dopo tanto duro lavoro, è proprio quello che vi meritate!

Gemelli: Oggi vi sentite ispirati, è la giornata ideale per una gita fuori porta, magari da completare con un bel picnic al parco.

Cancro: Il vostro animo sensibile tende a farvi rimanere male anche per delle battute innocue, cercate di lavorarci su.

Leone: Quest’ultima giornata di riposo è da godere appieno: un pomeriggio in spiaggia tra tuffi e beach volley è l’ideale.

Vergine: Il caldo vi fa sentire confusi e un po’ disorientati, prendetevi questa domenica per rimettervi in sesto.

Bilancia: Riuscire a essere al centro dell’attenzione in ogni situazione è uno dei vostri talenti naturali, e anche oggi ne avrete la prova.

Scorpione: Quando qualcuno vi fa un po’ torto per voi è quasi impossibile perdonarlo, ma forse è il momento di ammorbidirsi un po’...

Sagittario: Oggi il vostro carattere esplosivo rischia di mettervi nei guai, prima di parlare provate a contare fino a dieci.

Capricorno: Anche se non riuscite mai a staccare la spina da impegni e lavoro, questa domenica pensate soltanto al relax.

Acquario: L’estate porta con sé aria di novità: è un buon momento per buttarvi su un nuovo hobby, vi darà molte soddisfazioni.

Pesci: Sapete leggere le persone che vi circondano come nessun altro, per questo i vostri consigli sono così preziosi per i vostri amici.

