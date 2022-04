Cosa ci aspetta oggi, 24 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete - La creatività non vi pianta mai in asso e lavora per voi anche mentre dormite. Approfittatene in queste giornate festive.

Toro - Un atteggiamento concreto e ragionevole vi permetterà di stabilire relazioni con gli altri più salde e più profonde.

Gemelli - La vostra mente è un vulcano di progetti che trovate geniali. Però sempre attenzione al portafoglio...

Cancro - Il problema sentimentale che vi assilla potrà avere una nuova svolta positiva. Giocate al meglio le vostre carte.

Leone - Il terreno sotto ai piedi è instabile e in famiglia manca ancora la coesione auspicata. Ma arriveranno tempi migliori.

Vergine - Prendervi cura degli altri fa parte dei vostri progetti, però attenti a non farvi assorbire troppe energie in questo modo.

Bilancia - Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare i conti con il budget. State tranquilli per un po’.

Scorpione - Solite scaramucce tra famiglia e carriera, ma se vi toccano nei fondamentali diventate una mina vagante!

Sagittario - Da film a lieto fine, l’amore e l’intesa con la persona amata. Se volete che questo idillio continui dovete solo crederci.

Capricorno - Sull’altare del lavoro avete sacrificato il partner; ora potete rilassarvi un po’: fatevi perdonare con una cenetta romantica.

Acquario - La vostra saggezza ora consiste nel fermarvi a riflettere per non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci - Oggi vi sentite più leggeri e meglio disposti ad affrontare impegni e difficoltà del momento. Continuate così!

