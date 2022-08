Cosa ci aspetta oggi, 24 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Qualcuno di vostra conoscenza sta cercando di rubarvi il merito di una vostra intuizione. Fermatelo subito!

Toro – Oggi sarà una giornata rivelatrice, che vi porterà a interrogarvi sulla vostra posizione attuale e su ciò che volete per il domani...

Gemelli – Qualche ora di relax è ciò che vi ci vuole per ricaricare le pile. Non concedervi pause è controproducente.

Cancro – Vorreste scollegarvi dal mondo ma per ora è sufficiente accantonare il telefono e mettersi offline per un po’...

Leone – La fretta è una cattiva consigliera e oggi ne avrete la riprova. Cercate di distendere un po’ i nervi in questo periodo.

Vergine – Siete pronti per spiccare il volo e sapete di poter contare sulle vostre capacità per riuscire a salire sempre più in alto.

Bilancia – Quando siete lontani da casa vi sentite un po’ spaesati, ma spezzare la routine non può farvi che bene...pensateci!

Scorpione – Lasciatevi sorprendere dalle piccole cose: un cielo infuocato dal tramonto, il gesto di un amico, la brezza estiva...

Sagittario – Tendete a drammatizzare un po’ troppo in questo periodo. Non tirate troppo la corda, anche gli altri hanno i loro grattacapi!

Capricorno – I problemi da risolvere non vi hanno mai spaventati: per voi sono solo sfide che vi stimolano a migliorare.

Acquario – Quando vi sentite un po’ giù, la vista del mare vi fa stare subito meglio. Che ne dite di un weekend di relax in spiaggia?

Pesci – La vostra dolcezza oggi non passerà inosservata: c’è chi si è affezionato a voi per i vostri modi delicati ed eleganti.

