Cosa ci aspetta oggi, 23 maggio, secondo lo zodiaco.

Ariete – Dovreste cercare di essere più razionali e meno impulsivi, soprattutto sul lavoro. Da domani si cambia!



Toro – Umore eccellente quest’oggi! È il momento giusto di dialogare con gli amici per avere spunti interessanti.



Gemelli – Non aggirate gli ostacoli della vita, ma affrontateli di petto. Forse qualcuno sta per mettervi i bastoni fra le ruote...



Cancro – Con il partner è arrivato il momento di essere più elastici e disponibili all’ascolto. I disagi di coppia possono capitare.



Leone – Con tenacia ed empatia avete ottenuto prestigio sul lavoro. Ci sta un po’ di riposo oggi, prima di una nuova settimana.



Vergine – Arrivano segnali incoraggianti sul fronte sentimentale. I problemi dell’altra metà non sono dovuti alla relazione.



Bilancia – Oggi focalizzatevi sulla famiglia, gestendo con diplomazia i piccoli scontri dovuti alla convivenza in casa. Ce la farete!



Scorpione – È giunto il momento di rialzare la testa e rimettervi in gioco. L’attrazione nei rapporti di coppia c’è ancora.



Sagittario – Oggi è giornata di riposo, ma anche di riflessione su nuove idee da portare al lavoro da domani. È questo il vostro momento!



Capricorno – Non è salutare per voi voltare la testa dall’altra parte. I nodi stanno ora venendo al pettine con tante persone...



Acquario – È tornata la fiducia in voi stessi, e con essa la voglia di mettervi in luce su tutti i fronti. Le occasioni vi stanno aspettando.



Pesci – È oggettivamente un bel periodo per voi, ma non sedetevi sugli allori. In amore sempre meglio tenere alta l’attenzione.

