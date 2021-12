Cosa ci aspetta oggi, 23 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – A volte trovate difficile sorridere ma ne avete una gran voglia... Lasciate da parte le incomprensioni e le insicurezze!

Toro – Avete da poco ritrovato una fiducia profonda in qualcuno a voi vicino che credevate persa per sempre. Coltivatela.

Gemelli – Nemmeno il freddo dell’inverno riuscirebbe a spegnere il fuoco che oggi sentite di avere dentro, guardatelo crescere!

Cancro – Un po’ di dolce far nulla è proprio quello che ci vuole. Se oggi non è la giornata giusta non disperate, arriverà presto.

Leone – Vi state dedicando solo alla sfera sentimentale ma non vedete i frutti sperati? Trovate altre fonti per nutrire lo spirito.

Vergine – La sera per voi è il momento da dedicare alla lettura di un buon libro e al riposo di mente e corpo, oggi più che mai...

Bilancia – Ricordate: ciò che non uccide, fortifica. Un vecchio detto che calza a pennello nella vostra situazione attuale.

Scorpione – Oggi in ufficio vi trovano soddisfatti, sarà l’avvicinarsi delle feste che risuona nel vostro spirito? Il panettone è già pronto.

Sagittario – Da veri amanti delle stelle, non rinunciate a scrutare il cielo di dicembre, di tanto in tanto. Stasera la luna vi svelerà un segreto...

Capricorno – State pensando un po’ troppo, non credete? Lasciatevi guidare anche dal cuore, solo lui conosce i vostri veri desideri.

Acquario – Oggi sembrate librarvi in aria da tanto siete gioiosi e leggeri! Una scoperta tutta nuova per voi che amate anche l’ombra.

Pesci – Il vostro benessere psicofisico è al primo posto e non vi siete mai sentiti tanto rilassati. Concedete uno sfizio in più alla gola.

© Riproduzione riservata