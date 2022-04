Cosa ci aspetta oggi, 23 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’approccio deciso ma allo stesso tempo spensierato vi porterà ad affrontare gli ostacoli con il giusto stato d’animo.

Toro – È un periodo in cui persino voi fate fatica a capirvi... L’unico modo per ritrovare la bussola è mettersi in gioco.

Gemelli – Di fronte a un bivio non potete sempre temporeggiare. Per una volta agite d’impulso, senza razionalizzare.

Cancro – Ultimamente fate fatica a trovare la giusta carica e tutto sembra annoiarvi. Iniziate a sorridere e vedrete già la differenza.

Leone – Spesso è difficile comprendere le scelte di una persona cara, però non si può fare altro che sostenerla e ascoltarla.

Vergine – Il vostro punto di forza è quello di saper portare l’armonia in un gruppo. Una qualità che vi potrà tornare utile presto...

Bilancia – Quando c’è una novità, tendete subito ad agitarvi. In questo periodo non potete permettervi di perdere la lucidità.

Scorpione – Mai sottovalutare il potere dell’unione. Anziché tirarvi indietro, esprimete il vostro parere e difendete un collega in difficoltà.

Sagittario – Siete sempre convinti che le vostre idee siano le più ragionevoli. Provate a comprendere nuovi punti di vista: ecco la sfida.

Capricorno – A furia di reprimere i vostri stati d’animo, il rischio è quello di scoppiare poi all’improvviso. Correte subito ai ripari...

Acquario – Dopo la fine di una relazione soffocante, ora avete tutto il diritto di dedicarvi alle vostre passioni, senza più paletti.

Pesci – Le vostre azioni non vogliono di certo ferire. Però, senza farlo apposta, potreste aver escluso una persona cara... Attenti.

