Cosa ci aspetta oggi, 21 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Iniziare una nuova attività di svago potrebbe stimolare la vostra creatività che sembra agli sgoccioli...

Toro: Ordinate i pensieri il prima possibile e scegliete con cautela, potrebbe essere davvero importante.

Gemelli: Gioite alla sola idea di fare una sorpresa al partner, stupendolo con la vostra spiccata originalità.

Cancro: Cominciate a stufarvi dopo una situazione di stallo estenuante? Fate voi il primo passo, basta indecisioni!

Leone: Non avete ancora fatto la prima mossa con la persona che vi piace da tempo, cosa aspettate? Forza!

Vergine: Spremervi continuamente le meningi su qualcosa che non potete cambiare è inutile, lo sapete vero?

Bilancia: Andate avanti per la vostra strada sicuri di voi stessi e delle vostre capacità. Non vacillate per nulla al mondo

Scorpione: Non provate simpatia per le persone troppo affettuose ed estroverse, ma potreste ricredervi presto...

Sagittario: Governare meglio le vostre emozioni vi insegnerà a farvi valere nelle discussioni con gli altri. Scommettete?

Capricorno: Per iniziare al meglio questa settimana dovrete fare da pacieri tra due colleghi. Usate la vostra diplomazia!

Acquario: Ormai sembra impossibile stare senza il vostro partner? Trovate il modo di stare più tempo insieme!

Pesci: Patire per amore è un prezzo accettabile per voi, ma attenti a non farvi mettere sempre i piedi in testa...

© Riproduzione riservata