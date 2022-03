Cosa ci aspetta oggi, 21 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non vergognatevi mai di dimostrare tutto il vostro affetto alle persone che amate! La vita è più bella senza rimpianti...

Toro – Sul lavoro vi reputano candidi e trasparenti ma c’è qualcosa che state nascondendo a tutti… è il momento di dire la verità.

Gemelli – Prima di acquistare qualcosa di nuovo chiedetevi sempre se non possedete già un oggetto simile. Se sì, meglio risparmiare...

Cancro – Il tempo che scorre inesorabilmente è un concetto che vi ha sempre spaventati. Ogni fase della vita ha i suoi lati positivi!

Leone – Oggi dedicate un po’ di tempo a voi stessi, magari nutrendo i vostri ricordi più cari ballando sulle note di vecchie canzoni.

Vergine – “Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane”, così diceva Italo Calvino. Una massima che per voi è un sollievo...

Bilancia – Avete rifiutato le attenzioni di qualcuno e ora che lo vedete con un’altra persona ve ne pentite. I treni non passano due volte!

Scorpione – In questi giorni siete un po’ sbadati, forse converrebbe appuntarsi le cose importanti da fare per non dimenticarsene.

Sagittario – Avete tutto ciò che vi serve in questo momento, ma è anche tutto ciò che volete davvero? Cercate la risposta dentro di voi.

Capricorno – A volte vi sembra di annegare fra le responsabilità e le scartoffie burocratiche... Cercate qualcuno che possa aiutarvi.

Acquario – Una lite piuttosto accesa vi ha lasciato con l’amaro in bocca. Non è che avrete esagerato anche voi? Se sì, chiedete scusa.

Pesci – Come i fiori rischiano di appassire se non hanno il giusto nutrimento, anche l’amore si affievolisce se lo si lascia andare...

