Cosa ci aspetta oggi, 20 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se siete in coppia, in amore è previsto un miglioramento della qualità della vostra relazione. Assecondate il partner!

Toro – Vi trovate bloccati in uno stallo: date più semplicità al vostro stile di vita, così da condurlo in acque più calme.

Gemelli – Siete chiamati a focalizzarvi su un momento di riflessione: prendete una decisione ed evitate di rimandare.

Cancro – Avete voglia di fare un passo in avanti, ma c’è qualcosa che vi frena. Procedete senza paura, via i pensieri negativi!

Leone – Di fronte a voi si presenta l’occasione di realizzare un progetto condiviso che avete organizzato da tempo.

Vergine – Oggi siete in vena di discussioni: perché invece non vi rilassate e non pensate di dedicarvi a qualcosa di tranquillo?

Bilancia – Le incomprensioni che state vivendo nella coppia sono superabili. Riappacificatevi: il risultato sarà piacevole.

Scorpione – Fate di tutto per evitare complicazioni, ma stavolta potrebbe essere necessario quel sacrificio posticipato a lungo.

Sagittario – Non state ottenendo i risultati che vorreste, ma questo non deve essere motivo di delusione: continuate a provarci!

Capricorno – Come foste a bordo di un aereo, state attraversando una turbolenza: tenete i nervi ben saldi, ne uscirete presto.

Acquario – Siete stufi delle attività che continuate a portare avanti: provate qualcosa di diverso, magari anche con qualcuno di vicino...

Pesci – Delle vicissitudini vi aiuteranno a maturare, preparandovi il terreno per fare un passo importante nella vostra vita.

