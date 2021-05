Cosa ci aspetta oggi, 20 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Spesso torto e ragione non si possono spaccare esattamente a metà: bisogna saperli dividere in modo equo da ambo i lati.

Toro – Il vento che vi accarezza i capelli vi fa tornare di tanti anni indietro nel tempo; e così rivivete vecchi ricordi ormai del tutto sopiti.

Gemelli – Siate attenti nel dare sempre la colpa agli altri: spesso, la vera responsabilità, parte proprio da voi stessi.

Cancro – Cercate nuovi stimoli per affrontare l’estate con slancio, ma in realtà avete bisogno di tornare a gioire della vostra famiglia.

Leone – L’amore si sta consumando in fretta, come un cerino. Forse non era neanche amore... State un po’ da soli.

Vergine – Ci vuole un buon dolce fatto in casa, a volte, per tornare a sorridere dell’intera vita. Preparatene uno voi!

Bilancia – Se foste stati più pazienti da giovani, a quest’ora non vi sareste trovati da soli. Ma “meglio soli che mal accompagnati”, no?

Scorpione – I vostri genitori hanno sempre rappresentato per voi un momento di confronto interno con il vostro stesso ego...

Sagittario – Ecco, un colpo d’occhio e vi siete sentiti subito persi. Doveva capitare, era proprio scritto nel vostro destino che arrivasse...

Capricorno – Meno lacrime e più semplicità: questa sarà l’arma vincente che vi vedrà svettare in tutte le sfide che avete davanti!

Acquario – Forse eravate già stanchi prima ancora di cominciare; in ogni caso adesso siete davvero esausti. Stop alla fatica!

Pesci – Tutti i nodi, prima o poi, vengono al pettine. E ora è il vostro turno: sappiate che dovrete mettervi in discussione a breve...

© Riproduzione riservata