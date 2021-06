Cosa ci aspetta oggi, 20 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un buon libro e qualcosa da sorseggiare: gli ingredienti giusti per una giornata di relax. Oggi concedetevi una pausa.

Toro – Troppo orgoglio potrebbe fare male alle relazioni. Se pensate di aver ferito qualcuno, è il momento giusto per chiedere scusa.

Gemelli – Sentite il bisogno del supporto di un amico. Quando il gioco si fa duro, non c’è nulla di male nel chiedere aiuto!

Cancro – La natura fa rifiorire anche voi. Per sbocciare davvero, non negatevi qualche ora di tranquillità in mezzo al verde.

Leone – Questo è proprio il momento migliore per gli incontri. Se siete in cerca dell’anima gemella, non fatevi trovare impreparati!

Vergine – In questo periodo siete pensierosi ma non fatevi abbattere! Con la vostra tipica razionalità saprete trovare una soluzione.

Bilancia – Siete sempre pronti a farvi carico dei problemi degli altri ma a voi, chi ci pensa? Prendetevi del tempo per voi stessi.

Scorpione – Siete a corto di energie. Fate il pieno immergendovi per un po’ nelle attività che più amate. Senza sensi di colpa!

Sagittario – La produttività è il vostro forte in questo periodo. State correndo verso la meta ma ricordate di fare qualche pit stop.

Capricorno – Domani è un altro giorno: lasciatevi alle spalle tutta la negatività di oggi. A breve il destino saprà ripagarvi di tutto.

Acquario – Alcune scelte richiedono una buona dose di coraggio e voi ne avete da vendere. Basta solo una piccola spinta.

Pesci – Avete una confessione da fare a qualcuno di speciale. Non rimandate: buttatevi senza pensare alle conseguenze.

