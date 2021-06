Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, 2 giugno.

Ariete – Una volta che vi sarete lasciati alle spalle tutto il dolore provato di recente, sarete davvero liberi di procedere a testa alta.

Toro – Siate più indulgenti sia con gli altri che con voi stessi, avete bisogno di maggiore serenità e di più compagnia...

Gemelli – Mettete da parte il vostro orgoglio e fatevi un vero pieno di risate. Ci vogliono tutte per recuperare benessere!

Cancro – In casa, di recente, sembra che la tensione aleggi nell’aria e che ci sia assoluto bisogno di sedarla al più presto.

Leone – L’età avanza e voi vi sentite nostalgici: avete voglia di tornare bambini, ma anche di diventare davvero degli adulti.

Vergine – Siate affamati di vita, di passione e di bellezza, perché questo è il vostro momento e tale tris si presenterà presto!

Bilancia – Un briciolo di follia serve sempre per non annoiarsi, ma dei veri colpi di testa, forse, no. Siate più prudenti d’ora in poi...

Scorpione – Guardarvi allo specchio, ultimamente, vi fa sentire davvero avviliti. Avreste voglia di tante novità che non arrivano. Pazienza!

Sagittario – Un cambiamento in atto è già molto importante da tutti i punti di vista, ma voi cercate sempre di più. Serve accontentarsi...

Capricorno – La situazione contingente di certo non aiuta, ma voi siete dei veri guerrieri: magari graffiati dalla vita, ma pur sempre guerrieri!

Acquario – Non considerate gli imprevisti, e questo, in un modo o nell’altro, vi rende spesso vulnerabili. Siate più cauti adesso.

Pesci – C’è qualcosa che non vi quadra e che non vi sta facendo dormire bene la notte. Andate più a fondo e capite cos’è...

