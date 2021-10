Cosa ci aspetta oggi, 19 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi troverete il tempo per ascoltare ciò che vi dice il cuore. Ma non abbiate fretta, lasciate andare le cose!

Toro: Avete dedicato sempre più energie del dovuto al lavoro. Ora è tempo di guardare altrove. Per esempio a una famiglia.

Gemelli: L’impegno nelle cose lo avete sempre messo, ma adesso vi sentite un po’ scarichi. Questo giorno vi regalerà un po’ di pace...

Cancro: Vi dicono sempre che sapete vedere i tratti più belli delle persone. Fate altrettanto con voi stessi, non c’è nulla da meritare!

Leone: Le ferite del passato bruciano un po’ troppo, ma non vi preoccupate, significa che stanno guarendo. Gioitene!

Vergine: Vi manca quel momento straordinario e semplice vissuto in vacanza. Cercate altre occasioni, non mancheranno...

Bilancia: Avete dubbi che sia la strada giusta. Niente panico, oggi il consiglio di una persona fidata vi porterà la serenità.

Scorpione: Avete grandi progetti per il futuro. Ma se mancasse un pezzo del quadro? Avete pensato, ad esempio, all’amore?

Sagittario: Giornata di festa per voi che avete bisogno di essere circondati da persone allegre. Non mancheranno!

Capricorno: Non siete per forza il risultato di quello che avete vissuto. Prendete in mano le difficoltà, qualcuno vi aiuterà a trasformarle!

Acquario: Giornata solo apparentemente normale per voi che non amate le novità. Analizzatele per bene, sarà una bella sorpresa!

Pesci: È arrivato il momento per una presa di posizione. Parlatene e non lasciatevi intimorire da chi vi è sempre sembrato più sicuro.

