La giornata di oggi, segno per segno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Soddisfazioni in arrivo per voi che da tanto tempo ne attendete a livello lavorativo. Eppure non si tratterà di questioni professionali.

Toro: Rompere il ghiaccio con le persone vi costa, ma una volta che lo avrete fatto potrete a costruire la confidenza. Abbiate pazienza con voi stessi e riuscirete a ottenere ottimi risultati.

Gemelli: La vostra allegria spiazza molte persone al lavoro. Non fateci caso, è la vostra nota distintiva. Impareranno ad apprezzarlo.

Cancro: I ricordi non vi lasciano in pace. Ricominciare una relazione è dura. Oggi per voi la leggerezza per aprirvi a una vita nuova.

Leone: Quando il dovere chiama siete i primi a farvi avanti, ma ne pagate in stanchezza. Oggi dovrete saper dire anche di no!

Vergine: Non lasciatevi condizionare da quei pensieri, perché vi rubano la possibilità di vivere una bella occasione. Fidatevi!

Bilancia: A volte vorreste avere più tempo per voi, ma allo stesso tempo vi spendete tanto per gli altri e ne siete contenti. Lo troverete!

Scorpione: Occhio ai pettegolezzi fatti tanto per parlare di qualcosa con gli amici. La vostra natura è un’altra, niente compromessi!

Sagittario: Se ci fossero due occhi che oggi vorreste vedere quali sarebbero? Pensarci farà la differenza nel corso di questa giornata.

Capricorno: I desideri vi attraversano come le stelle il cielo d’agosto. Può essere estate anche per voi, se li ascoltate bene...

Acquario: Vi hanno sempre detto che avete un carattere difficile, ma chi non ce l’ha? Puntate lo sguardo sulla vostra unicità!

Pesci: Le fratture in famiglia accadono, ma si possono trovare dei modi per ricostruire. Non rifiutare il dialogo è il segreto.

