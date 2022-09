Cosa ci aspetta oggi, 17 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete un segno passionale e non perdete occasione per dimostrarlo. Oggi più che mai, soprattutto nel difendere le vostre idee.

Toro – La vostra testardaggine vi causerà qualche contrasto al lavoro. Non abbiate troppa fretta, altrimenti sarà difficile starvi vicino.

Gemelli – Temete il peggio ma rimarrete piacevolmente sorpresi. Vi attende una giornata imprevedibile e ricca di colpi di scena!

Cancro – Oggi provate a scovare il lato positivo delle cose, scoprirete che ne vale la pena. Ci sono sorprese all'orizzonte!

Leone – La stanchezza arretrata si fa sentire. Fate con calma e non esitate a prendervi una pausa se necessario: un passo alla volta...

Vergine – Arriverà quel messaggio che aspettavate da un po’, era ora. La prossima volta potete essere voi a fare la prima mossa...

Bilancia – Cosa aspettate a uscire con quell’amica? Oggi non avete scampo, forse però ne varrà davvero la pena e vorrete replicare.

Scorpione – Oggi non sapete che vi passa per la testa. Non riuscite a concentrarvi e non vedete l’ora di tornare a casa. Ogni tanto capita!

Sagittario – Qualcosa vi turba ma non riuscite a capire cosa. Per fortuna capiterà un evento inaspettato che vi migliorerà la giornata.

Capricorno – Sapete la verità e non potete più negarlo. Oggi ci sarà la resa dei conti, abbiate fiducia e seguite il vostro istinto: non mente!

Acquario – Oggi siete parecchio sottotono, per fortuna potete riposarvi un po’ più del solito. Una serata fuori con gli amici può aiutare.

Pesci – Avete voglia di cambiamento, forse un nuovo look fa al caso vostro! Oggi vi meritate il vostro piatto preferito.

