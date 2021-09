Cosa ci aspetta oggi, 15 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Per dimenticare una delusione trovate un diversivo: allenarvi, uscire con gli amici... La vostra capacità di reagire deve vincere.

Toro - Quando sbagliate siete soliti chiedere subito scusa; è un gesto intelligente, però poi cercate di non rifare lo stesso errore...

Gemelli - Avete mai provato i benefici dell’acqua? Nuotando è possibile isolarsi dal mondo intero e azzerare i pensieri. Provateci!

Cancro - Voglia incontrollabile di dolci? Per sentirvi meno in colpa provate una macedonia di frutta con noci e cioccolato fondente.

Leone - Se camminare vi rilassa, nel fine settimana potreste programmare una gita fuori porta alla scoperta del territorio!

Vergine - Siete creativi e vi piace sperimentare nuove ricette da proporre agli amici. Perché non iscriversi a un corso di cucina?

Bilancia - Essere indecisi vi spaventa. Cercate di capire qual è la priorità e incanalate tutte le vostre energie in questo progetto.

Scorpione - Condividere è il modo migliore per rendere più sopportabile una fatica. Non sentitevi in difetto nel chiedere aiuto.

Sagittario - Una persona vi manda segnali ambigui lasciandovi in sospeso. È forse il caso di proseguire con chi non ha le idee chiare?

Capricorno - Non aspettatevi che il cambiamento possa venire dall’esterno: la rivoluzione parte in primis da voi stessi...

Acquario - Con la mente amate viaggiare, lontano dalla città e dai ritmi frenetici. Avete forse bisogno di dare una scossa alla routine?

Pesci - Nuove opportunità lavorative all’orizzonte; lasciate il passato alle spalle e buttatevi in questa avventura pieni di energia!

