Cosa ci aspetta oggi, 15 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avvertire un po’ di stanchezza a metà settimana è normale. Anche se vorreste, non siete delle macchine.

Toro: Provate a combattere la vostra pigrizia facendo dell’attività fisica in compagnia. Il corpo vi ringrazierà.

Gemelli: Vi sentite esausti e confusi, soprattutto chi ha investito di recente in amore. Valutate bene prima di agire.

Cancro: Alcuni screzi con il capo turberanno il vostro umore. Non lasciate però che il lavoro influenzi la vita familiare.

Leone: Siete in vena di polemiche. Fate valere la vostra opionione. Questa volta essere schietti farà bene a chi vi è intorno.

Vergine: Il vostro desiderio di tenerezza sarà esaudito. Giornata d’amore con il proprio partner dopo le tensioni degli ultimi tempi.

Bilancia: Perché non smettete di essere troppi duri con voi stessi? Siate più indulgenti. Il vostro partner vi ringrazierà.

Scorpione: Pensate troppo al lavoro e vi dimenticate dei vostri cari. Cercate di essere più presenti, qualcuno ha bisogno del vostro aiuto.

Sagittario: Chi è in una relazione si sentirà un po’ messo da parte. Fatelo presente subito per non ingigantire il problema.

Capricorno: Basta tentennamenti. Trovate il coraggio di farvi avanti. Oggi la fortuna non vi manca, sul lavoro come in amore.

Acquario: Concedetevi una piccola pausa dagli impegni non impellenti e dedicate del tempo alla cura del vostro benessere mentale.

Pesci: Qualche volta per ritoravere la serenità basta chiamare un vecchio amico con il quale ridere di gusto.

