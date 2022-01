Cosa ci aspetta oggi, 15 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Inizio del nuovo anno in salita, ma non lasciatevi spaventare. State facendo passi importanti, siate clementi con voi stessi.

Toro – A prendervela non ce la fate proprio, ma a volte un po’ di sana rabbia vi potrebbe aiutare almeno a non tenere tutto dentro.

Gemelli – Sospendete il giudizio ogni tanto, vi farà bene per non farvi sommergere dai problemi altrui. Oggi potrete cominciare...

Cancro – Vi stupirete di come andranno le cose, continuate a nutrire speranza e a coltivare il coraggio che avete dentro.

Leone – Non c’è motivo per smettere di lottare per quello che avete sempre desiderato. Aprite il cuore e spegnete la testa.

Vergine – La mancanza di dialogo vi impedisce di sentirvi voi stessi fino in fondo. Cercate di trovare spazi per comunicare meglio.

Bilancia – Non lasciatevi affossare dalle cose che non riuscite a risolvere. L’importante è il metodo conquistato per affrontarle.

Scorpione – Se tutto andasse secondo i vostri programmi la vita sarebbe una vera noia. Menomale che è più fantasiosa!

Sagittario – Troppe emozioni non fanno parte delle vostre abitudini, ma ultimamente l’amore vi sta mettendo parecchio alla prova...

Capricorno – Sogni e desideri sono ormai un miraggio per i vostri cuori stanchi. Una buona stella cambierà la prospettiva...

Acquario – In questo periodo fate attenzione alle relazioni tossiche. Riflettete molto e non lasciatevi intimorire! Siete forti a sufficienza!

Pesci – Smettetela di avercela con i vostri difetti e provate a guardarvi con gli occhi di qualcuno che vi ama davvero.

