Cosa ci aspetta oggi, 15 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Trascorrete momenti felici con il partner, senza farvi prendere dall’ansia. L’imprevisto non è sempre dietro l’angolo.

Toro: L’organizzazione meticolosa è ciò che vi permette di mantenere il controllo sulla vostra vita, ma non diventate ossessivi.

Gemelli: Fate sentire la vostra voce senza tentennamenti e vedrete che gli altri vi ascolteranno volentieri senza mettersi in mezzo.

Cancro: All’interno della coppia, qualche eccesso di gelosia potrebbe mettere in difficoltà una relazione che dura da tempo.

Leone: Con il vostro talento vi siete guadagnati un po’ di ammirazione extra e potete crogiolarvi nei complimenti degli amici.

Vergine: Alcuni piccoli conti da saldare vi tengono un po’ con il fiato sospeso, ma sapete che presto manterrete la parola data.

Bilancia: Una giornata frenetica e stressante non potrà scalfire il vostro buon umore. La fortuna è dalla vostra parte.

Scorpione: Il vostro rendimento non è al cento per cento, complice qualche distrazione amorosa di cui non riuscite a fare a meno.

Sagittario: Mettete le ali alla vostra creatività. Con un tocco di originalità anche la mansione più noiosa può diventare piacevole.

Capricorno: Mostrare troppa autorevolezza nelle discussioni può rivelarsi controproducente e allontanare le persone che amate.

Acquario: In questo periodo ogni piccola circostanza può trasformarsi in una grande occasione per il futuro. Cogliete la palla al balzo.

Pesci: Anche se avete qualche grattacapo per la testa, seguite il programma che avete stabilito per raggiungere la meta.

(Unioneonline)

