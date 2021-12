Cosa ci aspetta oggi, 14 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una volta nella vostra vita potreste pur rompere gli schemi, non credete? Il controllo non è sempre il miglior alleato.

Toro – Siete un punto di riferimento solido per i vostri amici. Sotto sotto pensate di non fare abbastanza, ma se chiedeste a loro...

Gemelli – Avete guadagnato la vostra indipendenza, ma per essere davvero responsabili dovete compiere ancora alcuni passi.

Cancro – Occhio ai legami che vi rendono schiavi di molte dinamiche tossiche. Non siete dei bambini, è tempo di spiccare il volo...

Leone – Il mondo è pieno di lavori che farebbero al caso vostro. Intanto però è il momento di dimostrare che siete bravi.

Vergine – Dedicate tempo e spazio alla vostra famiglia, gli impegni possono attendere un attimo. La priorità è curare le relazioni...

Bilancia – Avete messo tutti voi stessi per raggiungere quest’obiettivo, non è certo il momento di mollare. La pace di oggi vi aiuterà.

Scorpione – Non badate troppo ai pensieri negativi. Va bene ascoltarsi, ma dare troppa voce ai turbamenti non è mai un’idea saggia.

Sagittario – Non vi rendete conto che potreste godervi molto di più la vita. Provate a “sentire col cuore” tutte le piccole cose belle.

Capricorno – I conflitti che vivete vi portano a fare scelte per paura. Forse è il momento di andare più a fondo in alcune dinamiche.

Acquario – I ricordi dell’estate sono una boccata d’aria fresca quando l’ansia degli impegni vi assorbe completamente. Fate memoria!

Pesci – I cambiamenti non vi hanno mai spaventato come adesso. Ma non era da una vita che aspettavate questo momento?

© Riproduzione riservata