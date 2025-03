Cosa ci aspetta oggi, 13 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – “Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino”: tenetelo a mente oggi, in ogni vostra azione...

Toro – Trattenete il respiro e contate fino a 10 prima di rispondere a un collega che non vi sta molto simpatico.

Gemelli – Corso di canto, di cucina, di yoga e molto altro. Non sarà troppo stancante? Rivedete le vostre priorità...

Cancro – Rendere la vostra casa un vero nido per ripararvi dal mondo può essere un’idea per fare decluttering.

Leone – La vostra aura oggi non sembra risplendere? Prendete tempo per voi per ricaricare al meglio le energie.

Vergine – Siete alla costante ricerca della perfezione continua, ma date spazio anche agli imprevisti...

Bilancia – Andare contro le vostre ambizioni non è da voi, cosa vi trattiene? Non è da voi questa indecisione...

Scorpione – L’anno nuovo è iniziato da poco ma voi siete ben determinati a raggiungere tutti gli obiettivi con successo.

Sagittario – Tante, troppe domande intrise di insicurezza dominano le giornate. Fate chiarezza dentro di voi.

Capricorno – Troppi segreti tra voi e il partner potrebbero minare la solidità della coppia. Apritevi al dialogo comune.

Acquario – Rivedere le proprie priorità per riassettare i progetti futuri può essere un’ottima idea per partire.

Pesci – Per un caso fortuito avete conosciuto una persona in sintonia con voi: perché non la invitate per un caffè?

© Riproduzione riservata