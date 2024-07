Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Ecco un consiglio per voi che molto spesso può risultare pericoloso: dite quello che pensate, per stavolta!

Toro: Non sapete se comprare o meno una cosa, e vi sentite quasi in obbligo. Se siete indecisi, aspettate...

Gemelli: Pretendete di essere i migliori anche se alle prime armi. Datevi tempo, a prescindere dal risultato...

Cancro: Non dovete sempre dire tutto ciò che non va. Alcuni problemi sono da custodire, non da divulgare agli altri!

Leone: Non sapete che cosa dire a qualcuno? Rivolgetevi a quegli amici che sanno sempre trovare le parole giuste.

Vergine: Non sentitevi appagati da complimenti falsi: avere dei feedback onesti potrà aiutarvi a fare sempre meglio.

Bilancia: Se siete stufi della routine, tenete presente che si può aggiungere un pizzico di novità anche nel quotidiano.

Scorpione: Anche se i vostri metodi sono differenti da quelli degli altri, non significa che siano per forza incompatibili.

Sagittario: Non potete fare ogni volta di testa vostra: per stare bene con gli altri bisogna anche fare dei compromessi.

Capricorno: A volte bisogna saper sacrificarsi e mettere da parte i propri interessi per poter dare una mano agli amici.

Acquario: Anche il gioco può aiutare a relazionarsi con gli altri. Non prendetevi troppo sul serio, almeno questa volta!

Pesci: Troppa confusione in casa? Prendetevi più cura del vostro spazio personale. Vedrete che starete meglio!

