Cosa ci aspetta oggi, 10 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Con il vostro atteggiamento supponente rischiate di ferire qualcuno a cui tenete. Controllate le vostre emozioni.

Toro: Le persone non possono passare le giornate a fare apprezzamenti su di voi. Date una regolata alla vostra sete di complimenti.

Gemelli: Quella discussione vi ha lasciato con l’amaro in bocca. Trovate il modo di riaprire la questione e spiegare le vostre ragioni.

Cancro: Non sentitevi costretti a piacere a tutti. Solo chi saprà oltrepassare la vostra corazza merita la vostra amicizia.

Leone: Gli eventi degli ultimi giorni vi hanno ridato l’entusiasmo che vi contraddistingue da sempre. Non perdetelo mai più.

Vergine: Se qualcuno continua a cercare un contatto, forse è interessato a conoscervi più a fondo. Siete disposti a mettervi in gioco?

Bilancia: Intorno avete il caos, siete gli unici in grado di mediare tra i litiganti per ristabilire la pace e l’equilibrio.

Scorpione: Forse è presto per dirlo, ma una nuova conoscenza si sta trasformando in qualcosa di più. Non forzate le tappe, però!

Sagittario: Fare finta di niente non è il modo migliore per affrontare le situazioni complicate. Prima o poi i nodi verranno al pettine.

Capricorno: Non riuscite proprio a stare fermi cinque minuti. Armatevi degli strumenti adatti e datevi al fai da te. Attenzione alla salute.

Acquario: Siete costantemente in bilico tra due persone che esercitano su di voi lo stesso fascino. Prima o poi vi toccherà scegliere.

Pesci: Impegno e forza di volontà caratterizzano il vostro operato. Non cambiate mai, ma abbiate riguardo per il vostro fisico.

