Cosa ci aspetta oggi, 1 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le energie non vi abbandonano, ma attenzione a non forzare troppo il vostro fisico. Meglio riposare un po’.

Toro: In questo primo sabato del mese sentite il desiderio di imparare nuove cose, girando per mostre e musei.

Gemelli: Il vostro desiderio di benessere vi spinge a raggiungere nuovi orizzonti, come quello della meditazione.

Cancro: Dopo giorni di fuoco è tempo di tornare all’ovile. Un pranzo in famiglia è la soluzione per prendersi cura dei cari.

Leone: Vi sentite irrequieti ma non capite il perché. Sarà forse a causa del vostro partner ultimamente poco presente?

Vergine: Quell’amico sparito da tempo si farà nuovamente vivo. Dategli una possibilità e ascoltate cosa ha da dirvi.

Bilancia: Vi sentite al top e non avete voglia di stare dietro ai drammi degli altri. Per una volta fate una scelta giusta per voi.

Scorpione: Occhio non vede, cuore non duole. Che fatica però per una persona gelosa come voi! State tranquilli...

Sagittario: I single potranno essere colti da una splendida sorpresa. L’amore è alle porte e... più vicino di quanto pensiate.

Capricorno: Avere cura dei propri cari non significa intavolare continue discussioni e battibecchi. Provate a essere meno testardi.

Acquario: Sabato perfetto per testare il vostro coraggio e la vostra follia. Perché non provare con uno sport estremo?

Pesci: Non potete isolarvi ogni volta che incontrate un ostacolo sulla vostra strada. Abbiate il coraggio di affrontarlo!

