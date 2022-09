Choc al concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli, località sul litorale romano.

Un uomo di 65 anni ha iniziato a ballare completamente nudo, pantaloni calati e genitali ben in vista, palpeggiando le ragazze.

È successo martedì sera durante il concerto in piazza Rossellini. Approfittando della calca, l'uomo si aggirava nudo molestando le tante ragazze presenti, che non riuscivano ad evitarlo.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto è arrivata la polizia, e per l’uomo è stato un bene. Già, perché si è tirato subito su i pantaloni e ha cercato di far perdere le sue tracce, sperando che nessuno sarebbe riuscito ad individuarlo nella folla. Ma proprio quella folla in cui sperava di disperdersi voleva linciarlo.

Provvidenziale dunque l’arrivo degli agenti, che lo hanno portato via evitando che venisse aggredito. Il 65enne è stato denunciato a piede libero, l’accusa è pesante: violenza sessuale. Molte ragazze hanno testimoniato contro di lui.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata