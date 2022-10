Grande attesa al Bflat di Cagliari, il jazz club di Via del Pozzetto diretto da Marco Tullio Coco, per l’arrivo di Olivia Trummer in programma questa sera, sabato 22, alle ore 21.30 per l’unica data sarda del suo tour 2022.

Compositrice e cantante tedesca, Olivia Trummer nasce in una famiglia di musicisti e sviluppa il suo rapporto con la musica come fosse una lingua madre, trovando in essa la miglior espressione per il proprio mondo interiore.

Nel corso degli studi classici scopre la sua passione per la composizione e l’improvvisazione, che la porterà in seguito a volare oltreoceano per il Master’s Degree alla Manhattan School of Music di New York.

Le sue composizioni traggono ispirazione dal suo intero percorso, spaziando con naturalezza dalla classica al jazz fino alla sfera del singer-songwriter in cui, grazie all’innata eleganza della sua voce, morbida e versatile, crea un universo unico ed intensamente poetico.

Vincitrice del prestigioso Jazz Award Baden-Württemberg nel 2019 è considerata a livello internazionale una delle più interessanti artiste della sua generazione.

Olivia Trummer darà vita, nel concerto odierno, al live dal titolo “For You”, il cui album omonimo è pubblicato da Warner Music Italy.

Con lei sul palco due fuoriclasse del panorama jazzistico italiano: Jacopo Ferrazza, contrabbassista di grande esperienza ed eleganza, con alle spalle tanti anni di attività̀ come leader e come sideman di artisti internazionali, e Nicola Angelucci, descritto da Benny Golson come “il miglior batterista d’Europa”, capace di entusiasmare il pubblico e i musicisti allo stesso modo con la sua eleganza ritmica, le sue multiformi dinamiche e la sua empatica presenza sul palco.

L.P.

