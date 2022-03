Grande attesa per il cartellone musicale del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna organizzato dal Cedac, presieduto da Antonio Cabiddu, in collaborazione con Jazz in Sardegna che, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari, propone due tra le più influenti personalità del jazz mondiale: Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola.

Le due superstar cubane approdano a Cagliari venerdì 18 marzo alle ore 21 con un'unica data, inserita come Special Event del circuito di The Jazz Club Network diretto da Massimo Palmas, dal titolo "Viento y Tiempo", una raffinata versione in duo di uno splendido spettacolo che è in tournèe nei più importanti teatri d'Italia.

"Viento y Tiempo", Il Vento e il Tempo, è il tributo che i due artisti cubani dedicano alle proprie origini caraibiche, alle loro famiglie e all'atmosfera vibrante musicale di quegli anni.

Un live scritto a quattro mani, tra calde note e ritmiche coinvolgenti, che celebra una lunga amicizia insieme al loro immenso talento: il racconto in musica di una storia - la loro, nata tra le strade dell'Avana e le stanze del Conservatorio della capitale - che se fosse stata scritta da un narratore non sarebbe stata tanto poetica.

Le madri di due future stelle del jazz portano i figli a studiare pianoforte, un'insegnante di nome Silvia li segue amorevolmente per coltivare l'ingenua passione per la musica di due bambini.

Gli anni trascorrono ed il talento straordinario dei due fuoriclasse esplode: la voce calda di Aymée fa il giro del mondo e vince un Grammy e un Latin Grammy.

Stessa sorte per Gonzalo Rubalcaba, vincitore di due Grammy e due Latin Grammy, uno dei pianisti più acclamati nel panorama mondiale.

In "Viento y Tiempo" i due bimbi di una volta si rincontrano, non più per condividere le lezioni di piano con la maestra Silvia, ma per dare forma ad un percorso di vita ricco di fama e successi.

Il genio cubano della tastiera è infatti considerato dalla critica internazionale come uno dei massimi virtuosi del jazz di tutti i tempi: ha collaborato con i più celebri musicisti internazionali, da Dizzy Gillespie a Herbie Hancock, da Richard Galliano a Ron Carter.

Aymée Nuviola è una cantante, compositrice e attrice cubana, pluripremiata e con ben sette nomination nel palmares.

La sua musica è una fusione tra generi diversi come jazz, timba, son, guaguancó, guaracha e charanga.

Gli appassionati potranno gustare un concerto imperdibile secondo le consuete norme sanitarie di sicurezze: green pass per l'accesso in sala e mascherina obbligatoria per tutta la durata del concerto.

E ad aprile, precisamente il 15, la star mondiale Dee Dee Bridgewater arriverà a Cagliari per il secondo Special Event di un'annata jazz ricca di eccezionali appuntamenti sempre al Teatro Massimo.

