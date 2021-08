Il Billionaire si avvia al rush finale dopo una stagione incentrata sulla nuova formula che, nel rispetto dei rigidi protocolli sanitari, ha abolito le danze e puntato sugli eventi di qualità e sulla cena spettacolo con il festival Billionaire Experience, un contenitore di grandi artisti della danza, della musica e della canzone che hanno proposto performance uniche sotto la direzione artistica di Monserrat Morè, regista poliedrico che vanta esperienze nelle più importanti produzioni mondiali prima fra tutte quella che fa capo al celeberrimo Cirque du Soleil.

In un agosto tormentato che ha portato alla luce molte irregolarità in termini di sanzioni e chiusure in tutta Italia, Sardegna compresa, il locale di Briatore non si è fatto trovare impreparato ed in ogni occasione "i controlli si sono conclusi con i complimenti delle forze dell'ordine", come ci tiene a precisare Laura Cadeddu, la manager che, in assenza dell'imprenditore piemontese, segue l'organizzazione igienico-sanitaria ed il rispetto della normativa anticovid.

"Nessun assembramento, posti a sedere preassegnati con ingresso esclusivamente tramite green pass, utilizzo della mascherina al di fuori dei tavoli - spiega una delle assistenti di Briatore - e servizio ristorazione secondo la normativa dell'ultimo decreto legge".

Il festival di eventi voluto da Briatore nella sua creatura smeraldina si concluderà il 27 ed il 28 agosto con un doppio appuntamento che vedrà protagonista uno dei più affermati show man a livello internazionale.

Dalle ore 22 sul palco del Billionaire salirà Alessandro Ristori con la sua band, I Portofinos.

La musica italiana degli anni '60 e '70, i miti Americani degli anni '50 e il pop rock inglese sono le sue principali fonti di ispirazione.

Nel 2008 si aprono le porte del mercato dell'Est europeo grazie alla conquista del 2° posto al concorso internazionale "New Wave Stars", a cui segue l'esibizione al programma televisivo "Pesnya Goda" trasmesso dalla tv sovietica con milioni di telespettatori.

Nel 2015 Ristori approda al Principato di Monaco.

Il "Bar Américain" de L'hotel De Paris, storico punto di riferimento del jet-set Monegasco ed Internazionale ed amato da teste coronate, star del cinema e della musica, prima fra tutte Grace Kelly, diventa il palco che farà di Alessandro Ristori "Il Cantante di Montecarlo".

Le sue tournèe toccano diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti all'Egitto, dalla Russia al Brasile.

Celebre la sua performance, trasmessa in mondovisione, al Royal Wedding tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam.

L'ultimo singolo originale è "La Donna Uomo" con cui ha ricevuto numerosi riconoscimenti a Montecarlo, Mosca e Parigi.

Intanto lo spettacolo creato da Monserrat Morè sarà in scena tutti i giorni sul palco principale fino alla chiusura mentre il Crazy Pizza, la sezione del Billionaire dedicata al cibo italiano più famoso nel mondo, chiuderà il 15 settembre.

L.P.

