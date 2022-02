Una gag di cattivo gusto con i soliti luoghi comuni sui sardi è andata in onda ieri sera a Paperissima Sprint.

Protagonisti la conduttrice Roberta Lanfranchi, il Gabibbo e l’oristanese Davide Urgu. Lo sketch è ambientato in una malga altoatesina: protagonisti una pastora del Nord, che è la conduttrice, il Gabibbo e un pastore sardo.

Interpretato appunto da Urgu, che è vestito da altoatesino ma è “bassoatesino”, come precisa Gabibbo a domanda della conduttrice. E parla una lingua incomprensibile per gli italiani.

Non solo, puzza anche: a un certo punto infatti la Lanfranchi si lamenta del cattivo odore e ovviamente a puzzare è il pastore sardo, “perché si lava una volta ogni lustro”, spiega ancora il Gabibbo.

Alla fine Urgu viene invitato ad uscire di scena e la Lanfranchi tira un sospiro di sollievo: “Adesso l’aria è più respirabile”, dice.

Sui social non sono mancate le proteste: “Un insulto a una categoria di lavoratori e a un’intera Regione”, “Davvero di cattivo gusto”. E c’è chi chiama al boicottaggio della trasmissione se non proprio della rete televisiva.

URGU – Ad essere preso di mira più di tutti è proprio il sardo che si è prestato. Davide Urgu ha replicato ai commenti sul suo profilo Facebook: “Sono dispiaciuto se qualcuno pensa abbia mancato di rispetto a una categoria o a un Popolo, ho sempre appoggiato e difeso la battaglia dei pastori sia in tempi non sospetti su Striscia la notizia e con i tenorenis 3 anni fa a Bitti, ma guarda caso nessuno mi ha cag***. Sono un Padre di famiglia che ogni giorno cerca di fare del proprio meglio per andare avanti in maniera umile e dignitosa senza pestare i piedi a nessuno. E' giusto che ci sia chi manifesta dissenso o consenso, non ho offeso nessuno e di questo ne sono convinto, al contrario di qualcuno che scrive commenti che rasentano il bullismo mediatico”.

(Unioneonline/L)

