Sono 12, nel mese di giugno, le manifestazioni organizzate nell’ambito del Calendario unico Arzachena eventi 2024 (da giugno ad ottobre). E sono, a giugno, d’arte, musica, folclore, ambiente, cultura, sport, enogastronomia. Nel centro del paese sono infatti 8 le manifestazioni in programma, mentre 2 lo sono nel borgo di Cannigione e due a Baja Sardinia. È in corso, fino al 13 agosto, nella chiesetta San Pietro, in centro, “I temerari viaggiatori dell’800 - mostra di testi e immagini”, organizzato dall’ Associazione Culturale la Scatola del Tempo.

Giovedì 13 giugno, dalle 18:30, a Baja Sardinia, si svolgerà invece la Festa Patronale, con riti religiosi e intrattenimento, organizzata da Comitato Festa Sant’Antonio. Dal 14 giugno al 15 settembre, ad Arzachena centro, via Tenente Sanna, al Museo del Pane, “Il cantico di pietra”, mostra fotografica a cura di Giuseppe Contini, organizzato sempre dall’ Associazione Culturale la Scatola del Tempo. La stessa associazione, dal 15 giugno al 15 settembre, ogni sabato mattina, ore 10.15 ad Arzachena, centro storico, organizzerà “Arzachena Experience - trekking urbano alla scoperta di luoghi identitari”, con guida in italiano, inglese e gallurese.

Sabato 15 giugno, dalle 16.30, al Parco XVIII Novembre, Tanca di Lu Palu (Arzachena centro), “Concerto - musica ed intrattenimento”, organizzato da Associazione Amici di Nemo Onlus. “Mogol racconta Mogol -racconti, aneddoti e musica”, organizzato da Golden Music & Event Sardinia; l’appuntamento è per domenica 16 giugno, alle ore 21. Il 20 giugno, alle 21.30 in Piazza Risorgimento, Sardegna Ovest E20 organizzerà “Soy Taranta Tributo Negrita – concerto”. Il 21 giugno, ore 21, a Cannigione-Parco Riva Azzurra, sarà messo in scena “Atlantide - spettacolo di danza classica, contemporanea e moderna”, organizzato da ASD Aristeia. Sempre a Cannigione, dal 22 al 24 giugno, Festa Patronale San Giovanni Battista, con riti religiosi, processione a mare e intrattenimento, organizzato da Comitato Festa Patronale San Giovanni Battista. Venerdì 28 giugno, dalle 18, si tornerà al centro di Arzachena, piazza Risorgimento, con “Silent Tales Project”, evento finale progetto sostenibilità ambientale con le scuole, organizzato dall’ Associazione Roerso Mondo. Sabato 29 giugno, ore 17, “Non togliete i ragazzi dalla strada”, ci sarà la presentazione del murale "Tutti i migliori sono matti", concerto e rinfresco, organizzato da Cooperativa soc. la Rosa di Gerico, presso il parchetto via Porta (Arzachena centro).

Infine, per giugno, sabato 29 giugno, ore 21, Baja Sardinia, piazzetta Due Vele, “Serata del folklore”, avrà luogo l’esibizione del Gruppo folk San Pantaleo e del gruppo Sos Astores, organizzato dal Consorzio Baja Sardinia.

