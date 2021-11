La prima volta di Miguel Bosè è stata con… Amanda Lear.

Lo confessa il cantante e ballerino in una sua autobiografia appena uscita in Spagna, “El hijo del Capitán Trueno” (“Il figlio di capitan tuono”, ed. Espasa). Aveva 17 anni, e a suo dire era stato il padre, il famoso torero Luis Miguel Dominguín, a organizzare tutto: “Penso che abbiano potuto architettarlo – spiega nel libro – perché mio padre non vedeva l'ora che io fossi iniziato al sesso per ‘gareggiare' con lui con le altre donne. Da allora, io e Amanda continuiamo tutt'oggi a vivere un'enorme fratellanza e complicità”.

"Non capisco perché Miguel abbia raccontato questa cosa privata, ma si vede che gli ho lasciato un bel ricordo”, ha commentato Lear, musa di Salvador Dalì, a Verissimo.

“Dominguin – ha ricostruito – era un grande conquistatore ed era preoccupato che Miguel fosse troppo delicato, dolce. Lui veniva spesso ospite da Salvador Dalì a Cadaqués e un’estate Dominguin me lo ha buttato praticamente tra le braccia. Io e Miguel siamo andati a fare una passeggiata ed è successo”.

(Unioneonline/D)

