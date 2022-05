Ci sarà anche Sandy Marton tra gli ospiti di Revivas, evento musicale con un’unica tappa in Sardegna, ad Arborea. Il cantante, conosciutissimo in tutta Europa per il brano “People from Ibiza”, si aggiunge a Paul Mazzolini (Gazebo) interprete di "I Like Chopin", Tracy Spencer, Den Harrow, Scotch e Stefano Secchi.

L’appuntamento è per sabato 4 giugno e domenica 5 in una grande area verde da oltre 7mila metri quadrati.

