Addio a Nino Castelnuovo: l’attore è morto ieri a Roma dopo un lunga malattia. Aveva 84 anni.

Lo hanno reso noto la moglie Maria Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella. La famiglia - si legge in una nota - “si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile”.

I funerali si terranno nella Capitale in forma privata.

Celebre per aver interpretato il ruolo di Renzo Tramaglino nello sceneggiato “I promessi sposi”, andato in onda su Rai Uno nel 1967, Castelnuovo aveva recitato in decine di film, come “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi (1959), “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti (1960), “Un giorno da leoni” di Nanni Loy (1961) e “Un mondo nuovo” di Vittorio De Sica (1966).

L’interprete ha inoltre lavorato a lungo anche per il piccolo schermo, recitando in numerosi sceneggiati e telefilm, come “Ritratto di donna velata”, “Il maresciallo Rocca” e “Questa è la mia terra”.

Legò per anni la sua immagine al celebre spot dell’Olio Cuore, in cui saltava atleticamente una staccionata.

L’attore aveva raccontato di aver combattuto per anni con una grave malattia degenerativa che colpisce gli occhi, il glaucoma.

