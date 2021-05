È morta Isabella De Bernardi, attrice e pubblicitaria, diventata popolare e ancora ora lo era, a distanza di oltre 40 anni, per il ruolo della fidanzata hippy di Carlo Verdone in “Un Sacco Bello” (1980).

Figlia dello sceneggiatore Piero, era nata a Roma il 12 luglio 1963.

L'esordio al cinema proprio nel segno di Verdone che le offrì il ruolo di Fiorenza dopo averla vista girare a casa del padre durante la stesura della prima sceneggiatura. Altri ruoli al cinema arriveranno sempre nei film di Verdone: “Borotalco” (1982) e “Il bambino e il poliziotto” (1989). E poi, con Alberto Sordi, ne “Il Marchese del Grillo” (1981) e “Io so che tu sai che io so” (1982).

Per lei una parte anche in una delle prime serie tv italiane, “I ragazzi della III C”.

Negli anni l’addio al cinema per trovare la sua strada nella passione per il disegno e la grafica fino alla nomina a direttrice artistica per l'agenzia Young & Rubicam.

A stroncarla un tumore dal quale era stata colpita.

